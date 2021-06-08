مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمسمى الت

(فرصة عمل)
|#وظائف_السعودية *مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي : *شيف مخبوزات *الوصف الوظيفي : -الخبرة المهنية أربع سنوات على الأقل كشيف مخبوزات . -دبلوم أو شهادة العمل -اجراء التحضيرات والتجهيزات الاولية مثل وزن الطحين والمكونات الأخرى لتحضير العجين. -الإشراف على خبز أنواع متعددة من المعجنات والخبز والفطائر. -ضبط درجات حرارة الفرن لضمان إتمام عملية الخبز بشكل سليم. -مزج المكونات المختلفة لتجهيز حشوات متنوعة للكيك والفطائر.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096393
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
14,000 ريال
(فرصة عمل)- في الرياض السعودية
14,000 ريال
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1 ريال