#وظائف_السعودية **مطلوب شيف شاورما للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: *شيف شاورما الشروط الوظيفة : ** خبرة بالعمل كشيف شاورما لا تقل عن ثلاث سنوات ** دبلوم أو شهادة عمل. **يفضل لمن لديه خبرة سابقة بدول الخليج ************ - عقد عمل سنتين قابلة للتجديد . -الراتب يحدد حسب الخبرة . -السكن متوفر. -مواصلات متوفر. -التأمين صحي متوفر. -تذكرة الطيران متوفرة. #العرض_مستعجل ملاحظة هامة : لن تأخذ أي سيرة ذاتية خارج الشروط المذكورة مسبقا بعين الاعتبار .