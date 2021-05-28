(فرصة عمل)
|#وظائف_السعودية **مطلوب شيف شاورما للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: *شيف شاورما الشروط الوظيفة : ** خبرة بالعمل كشيف شاورما لا تقل عن ثلاث سنوات ** دبلوم أو شهادة عمل. **يفضل لمن لديه خبرة سابقة بدول الخليج ************ - عقد عمل سنتين قابلة للتجديد . -الراتب يحدد حسب الخبرة . -السكن متوفر. -مواصلات متوفر. -التأمين صحي متوفر. -تذكرة الطيران متوفرة. #العرض_مستعجل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095316
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
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14,000 ريال
1 ريال
1 ريال
14,000 دولار
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