**مطلوب شيف شاورما للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي:

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تفاصيل الإعلان
#وظائف_السعودية **مطلوب شيف شاورما للعمل بمطعم بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: *شيف شاورما الشروط الوظيفة : ** خبرة بالعمل كشيف شاورما لا تقل عن ثلاث سنوات ** دبلوم أو شهادة عمل. **يفضل لمن لديه خبرة سابقة بدول الخليج ************ - عقد عمل سنتين قابلة للتجديد . -الراتب يحدد حسب الخبرة . -السكن متوفر. -مواصلات متوفر. -التأمين صحي متوفر. -تذكرة الطيران متوفرة. #العرض_مستعجل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ‪alasmar job‬‏
التليفون: 212707020119

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العنوان: القنيطره- المغرب
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 14,000 ريال
تاريخ الإعلان: 28/5/2021
رقم الإعلان: 2095316
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العنوان:

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القسم: 

اتصل

6/3/2021
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