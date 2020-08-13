مطلوب سكرتيرة خاصة بالرد على التليفون والتسويق

(فرصة عمل)
|مطلوب سكرتيرة خاصة بالرد على التليفون وخدمة العملاء والعلاقات العامة وترتيب المواعيد وتنظيم الملفات والتسويق لشركة خدمات عامة 01275550242 /01151800999
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة الفرنسية
|التليفون:
|01275550242
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|سيدي جابر- سموحة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064970
20 جنيه
20 يورو
500,000 جنيه
179,000 جنيه
اتصل
30 جنيه
1 جنيه
2 جنيه
اتصل
2,000 جنيه
اتصل
30 ريال
7,500 جنيه
6,500 جنيه
اتصل