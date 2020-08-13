مطلوب سكرتيرة خاصة بالرد على التليفون والتسويق

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تفاصيل الإعلان
مطلوب سكرتيرة خاصة بالرد على التليفون وخدمة العملاء والعلاقات العامة وترتيب المواعيد وتنظيم الملفات والتسويق لشركة خدمات عامة 01275550242 /01151800999
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة الفرنسية
التليفون: 01275550242

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العنوان: سيدي جابر- سموحة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/8/2020
رقم الإعلان: 2064970
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: زهرة الساحل الشمالي معمار المرشدي

زهرة الساحل الشمالي معمار المرشدي

(للبيع)

وقد تم تصميم قرية زهره الساحل الشمالي في أحدث التصميمات الهندسية والمساحات المتعددة وتم تصميم الوحدا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 جنيه

13/8/2020
صورة الاعلان: اسعار زهرة الساحل الشمالي

اسعار زهرة الساحل الشمالي

(للبيع)

مساحات قريه اسعار زهرة الساحل الشمالي حيث تبدأ مساحة الشاليهات من 50 متر الى 130 متر – شالية غرفة وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 يورو

13/8/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) شقة 130متر عبارة عن (3غرف+ حمام+ ريسبشن+.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500,000 جنيه

13/8/2020
صورة الاعلان: 👈بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة

👈بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة

(للبيع)

👈بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 150 م واجهه وناصي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

179,000 جنيه

13/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات باطنة

مطلوب اخصائيات باطنة

(فرصة عمل)

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيات باطنة خبرة لاتقل عن سنتين بعد الما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات جراحة

مطلوب اخصائيات جراحة

(فرصة عمل)

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيات جراحة خبرة لاتقل عن سنتين بعد الما.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 جنيه

13/8/2020
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صورة الاعلان: مطلوب لكبري صيدليات مجموعه طبيه بالرياض عدد (5) صيادله

مطلوب لكبري صيدليات مجموعه طبيه بالرياض عدد (5) صيادله

(فرصة عمل)

مطلوب لكبري صيدليات مجموعه طبيه بالرياض عدد (5) صيادله خبره لا تقل عن سنتين يفضل الحاصلين علي الداتا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

13/8/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(فرص)

#شطب_وعقم 💫 اقوي عرض لتشطيب وتعقيم مكتبك⭐️ انضم الأن لأكثر من٥٣ ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2 جنيه

13/8/2020
صورة الاعلان: اسال محامي مجانا

اسال محامي مجانا

(مطلوب)

اعمل علي حل المسائل القانونية المعقدة لزياده الوعي والمساعدة في حل المشاكل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/8/2020
صورة الاعلان: تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية

تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية

(للتقسيط)

تشطيبات فاخرة وديكورات وتصميمات حديثة للفيلات والعمارات والشقق الراقية (( بالتقسيط علىى 36 شهر بدون .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

13/8/2020
صورة الاعلان: مصنع للبيع6500م ببرج العرب الاسكندريه مبانى على 1400م

مصنع للبيع6500م ببرج العرب الاسكندريه مبانى على 1400م

(للبيع)

مصنع للبيع6500م ببرج العرب الاسكندريه مبانى على 1400م نص جمالون ونص خرسانه كهربا وماء مطلوب 9 مليون .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

12/8/2020
صورة الاعلان: مطلـوب استشاريات غدد صماء لمستشفى بالطائف بالسعودية

مطلـوب استشاريات غدد صماء لمستشفى بالطائف بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريات باطنة وغدد صماء خبرة لاتقل عن خ.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

12/8/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر ب 400 ج فاليوم

شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر ب 400 ج فاليوم

(للإيجار)

شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر اول عباس العقاد على طريق النصر 2نوم 2 ريسبشن مطبخ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,500 جنيه

12/8/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر ب 300 ج فاليوم

شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر ب 300 ج فاليوم

(للإيجار)

شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر اول عباس العقاد على طريق النصر 2نوم 2 ريسبشن مطبخ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,500 جنيه

12/8/2020
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم مطاعم - جاكيت شيف مطبخ

اشكال يونيفورم مطاعم - جاكيت شيف مطبخ

(للبيع)

اشكال يونيفورم مطاعم - جاكيت شيف مطبخ تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيفات ومسا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/8/2020
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