(فرصة عمل)
|#وظائف_قطر *مطلوب خبراء بصريات للعمل بمعارض بدولة قطر بالمسمى التالي : #خبراء_بصريات (إناث) *الشروط الوظيفية -إجراء فحوصات شاملة للعين والبصر -تشخيص عيوب العين ، مثل قصر النظر ، والاستجماتيزم ، والزرق -تقديم حلول مؤقتة ودائمة مخصصة لمشاكل البصر بناءً على الحالة الخاصة لكل مريض وتاريخه الطبي -وصف الأدوية والنظارات والعدسات اللاصقة -تقديم المشورة للمرضى بشأن تقنيات العناية بالعيون المناسبة -الحفاظ على السجلات الطبية المحدثة والدقيقة لجميع المرضى -حجز المواعيد القادمة في الحالات التي تتطلب إعادة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الدوحة - قطر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095321
1 ريال