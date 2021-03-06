*مطلوب خبراء بصريات للعمل بمعارض بدولة قطر

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

قطر (الدوحة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
#وظائف_قطر *مطلوب خبراء بصريات للعمل بمعارض بدولة قطر بالمسمى التالي : #خبراء_بصريات (إناث) *الشروط الوظيفية -إجراء فحوصات شاملة للعين والبصر -تشخيص عيوب العين ، مثل قصر النظر ، والاستجماتيزم ، والزرق -تقديم حلول مؤقتة ودائمة مخصصة لمشاكل البصر بناءً على الحالة الخاصة لكل مريض وتاريخه الطبي -وصف الأدوية والنظارات والعدسات اللاصقة -تقديم المشورة للمرضى بشأن تقنيات العناية بالعيون المناسبة -الحفاظ على السجلات الطبية المحدثة والدقيقة لجميع المرضى -حجز المواعيد القادمة في الحالات التي تتطلب إعادة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ‪alasmar job‬‏
التليفون: 212707020119

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القنيطره- المغرب
الدوحة -

قطر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 14,000 ريال
تاريخ الإعلان: 28/5/2021
رقم الإعلان: 2095321
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب ممرضات للعمل بشركة رعاية الطبية بقطر - في الدوحة قطر

مطلوب ممرضات للعمل بشركة رعاية الطبية بقطر

(فرصة عمل)

- في الدوحة قطر

#Offre d'emploi #Qatar à la recherche des infirmières qui vont travailler pour un prestataire d.
العنوان:

الدوحة - قطر

1 ريال

6/3/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager