#وظائف_قطر *مطلوب خبراء بصريات للعمل بمعارض بدولة قطر بالمسمى التالي : #خبراء_بصريات (إناث) *الشروط الوظيفية -إجراء فحوصات شاملة للعين والبصر -تشخيص عيوب العين ، مثل قصر النظر ، والاستجماتيزم ، والزرق -تقديم حلول مؤقتة ودائمة مخصصة لمشاكل البصر بناءً على الحالة الخاصة لكل مريض وتاريخه الطبي -وصف الأدوية والنظارات والعدسات اللاصقة -تقديم المشورة للمرضى بشأن تقنيات العناية بالعيون المناسبة -الحفاظ على السجلات الطبية المحدثة والدقيقة لجميع المرضى -حجز المواعيد القادمة في الحالات التي تتطلب إعادة