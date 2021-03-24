**مطلوب حلاقين للعمل بصالون راقي بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي:

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
#وظائف_السعودية **مطلوب حلاقين للعمل بصالون راقي بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: #حلاقة_رجالية (Coiffeur) • الشروط الوظيفة: * السن ما بين 21 سنة و 30 سنة *إحترافية بالعمل و طريقة إستخدام المقص *لباقة بالتعامل مع الزبناء *تحديد الدقن •إمتيازات الوظيفة: -عقد عمل سنتين قابل للتجديد _السكن متوفر _المواصلات متوفر -تأمين صحي متوفر -تذكرة الطيران متوفرة •على من يجد نفسه داخل الشروط يمكنكم المشاركة في هذا العرض عبر إرسال السيرة الذاتية على: البريد الإلكتروني cv.alasmarjob@gmail.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ‪alasmar job‬‏
التليفون: 212707020119

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العنوان: القنيطره- المغرب
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 14,000 ريال
تاريخ الإعلان: 15/6/2021
رقم الإعلان: 2097021
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صورة الاعلان: مطلوب حلاقين للعمل بصالون راقي بالمملكة العربية السعودية - في السعودية

مطلوب حلاقين للعمل بصالون راقي بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في السعودية

**مطلوب حلاقين للعمل بصالون راقي بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: #حلاقة_رجالية (Coiffeur) .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

24/3/2021
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