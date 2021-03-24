(فرصة عمل)
|#وظائف_السعودية **مطلوب حلاقين للعمل بصالون راقي بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: #حلاقة_رجالية (Coiffeur) • الشروط الوظيفة: * السن ما بين 21 سنة و 30 سنة *إحترافية بالعمل و طريقة إستخدام المقص *لباقة بالتعامل مع الزبناء *تحديد الدقن •إمتيازات الوظيفة: -عقد عمل سنتين قابل للتجديد _السكن متوفر _المواصلات متوفر -تأمين صحي متوفر -تذكرة الطيران متوفرة •على من يجد نفسه داخل الشروط يمكنكم المشاركة في هذا العرض عبر إرسال السيرة الذاتية على: البريد الإلكتروني cv.alasmarjob@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097021
1 ريال