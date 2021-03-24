#وظائف_السعودية **مطلوب حلاقين للعمل بصالون راقي بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي: #حلاقة_رجالية (Coiffeur) • الشروط الوظيفة: * السن ما بين 21 سنة و 30 سنة *إحترافية بالعمل و طريقة إستخدام المقص *لباقة بالتعامل مع الزبناء *تحديد الدقن •إمتيازات الوظيفة: -عقد عمل سنتين قابل للتجديد _السكن متوفر _المواصلات متوفر -تأمين صحي متوفر -تذكرة الطيران متوفرة •على من يجد نفسه داخل الشروط يمكنكم المشاركة في هذا العرض عبر إرسال السيرة الذاتية على: البريد الإلكتروني cv.alasmarjob@gmail.com