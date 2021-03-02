(للإيجار)
|مطعم للايجار بدجلة المعادي ٥٥٠م أمام المدرسة الأمريكية و ٨٠م حديقة بحمام سباحة بأقوي وأرقي شارع تجاري رئيسي بدجلة المعادي مبني راقي جدا ويصلح لمدخنة منطقة أجانب ودبلوماسيين مطلوب ٦٥ ألف جنية للأستفسار ٠١١٤٥٥٠٠٠٦٤ restaurant for rent in degla el maadi , 550m, 80m garden with pool, in prime main street in degla, with commercial license, rent value 65000L.E. ,for more info call us on 01145500064
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01145500064
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|العنوان:
|دجلة المعادي- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|65,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085802
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