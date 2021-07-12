(فرصة عمل)
|#offre_demploi_Qatar *مطعم راقي خمس نجوم بدولة قطر لديه وظائف شاغرة بالمسميات الأتية : -مقدم طعام (ذكور) -مقدمات طعام (إناث) -موظفات إستقبال (إناث) - موظفات كاشير (إناث ) -محاسبة (أنثى ) -مسؤولة تسويق (أنثى) -مديرة صالة (أنثى ) *الشروط الوظيفية: - دبلوم أو شهادة عمل بنفس التخصص -خبرة مهنية سنة على الأقل . -إجادة اللغة الإنجليزية *** -عقد عمل سنتين قابل التجديد -الرواتب متميزة -السكن وموصلات متوفر . -تأمين الصحي متوفر . -تذكرة الطيران متوفرة #العرض_مستعجل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الدوحة - قطر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099778
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال