*مطعم راقي خمس نجوم بدولة قطر لديه وظائف شاغرة بالمسميات الأتية :

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
#offre_demploi_Qatar *مطعم راقي خمس نجوم بدولة قطر لديه وظائف شاغرة بالمسميات الأتية : -مقدم طعام (ذكور) -مقدمات طعام (إناث) -موظفات إستقبال (إناث) - موظفات كاشير (إناث ) -محاسبة (أنثى ) -مسؤولة تسويق (أنثى) -مديرة صالة (أنثى ) *الشروط الوظيفية: - دبلوم أو شهادة عمل بنفس التخصص -خبرة مهنية سنة على الأقل . -إجادة اللغة الإنجليزية *** -عقد عمل سنتين قابل التجديد -الرواتب متميزة -السكن وموصلات متوفر . -تأمين الصحي متوفر . -تذكرة الطيران متوفرة #العرض_مستعجل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ‪alasmar job‬‏
التليفون: 212707020119

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العنوان: القنيطره- المغرب
الدوحة -

قطر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 14,000 ريال
تاريخ الإعلان: 12/7/2021
رقم الإعلان: 2099778
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#offre_demploi_Qatar *وظائف شاغرة لدى مطعم راقي خمس نجوم بدولة قطر بالمسمى التالي: -شيف متخصص أسماك.
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12/7/2021
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