(للبيع)
|مطبخ خشب مودرن (شركه سمارت هوم للمطابخ والاثاث الحديث 01143692815-01095964025 مطابخ سمارت توفر لعملائها ما يبحثون عنه من جودة المطابخ التى تعيش لعشرات السنين دون ان تتأثر بعوامل الجو سواء حرارة او برودة او رطوبة . ذلك لان جميع منتجاتنا مصنوعة من اجود انواع الاخشاب التى تستخدم فى صناعة المطابخ فى انحاء العالم . مطابخ بولي لاك – مطابخ بي في سي – مطابخ اتش بي ال – مطابخ اكريليك- مطابخ قشرة ارو – مطابخ ارو ماسيف – مطابخ زان – مطابخ قوايم ارو – مطابخ قوايم زان . ضمان علي المطبخ 5 سنوات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mrmrbob
|التليفون:
|01095964025
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|العنوان:
|21ش اللواء فاروق الصاوي - مساكن الضباط - ومبي - الهرم- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|31/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070843
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5 جنيه
4,000 جنيه
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