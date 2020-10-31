مطبخ خشب مودرن (شركه سمارت هوم للمطابخ والاثاث الحديث

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مطبخ خشب مودرن (شركه سمارت هوم للمطابخ والاثاث الحديث - في الجيزة مصر

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مطبخ خشب مودرن (شركه سمارت هوم للمطابخ والاثاث الحديث 01143692815-01095964025 مطابخ سمارت توفر لعملائها ما يبحثون عنه من جودة المطابخ التى تعيش لعشرات السنين دون ان تتأثر بعوامل الجو سواء حرارة او برودة او رطوبة . ذلك لان جميع منتجاتنا مصنوعة من اجود انواع الاخشاب التى تستخدم فى صناعة المطابخ فى انحاء العالم . مطابخ بولي لاك – مطابخ بي في سي – مطابخ اتش بي ال – مطابخ اكريليك- مطابخ قشرة ارو – مطابخ ارو ماسيف – مطابخ زان – مطابخ قوايم ارو – مطابخ قوايم زان . ضمان علي المطبخ 5 سنوات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mrmrbob
التليفون: 01095964025

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21ش اللواء فاروق الصاوي - مساكن الضباط - ومبي - الهرم- الجيزه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/10/2020
رقم الإعلان: 2070843
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شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

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شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

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🎉بالحي السادس 📍شقه 145 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + ترا.
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31/10/2020
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31/10/2020
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31/10/2020
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مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

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31/10/2020
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31/10/2020
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ملابس التخرج و الكابات للجامعات و المدارس

(للبيع)

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31/10/2020
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شركات يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات - ملابس مراكز طبية

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(للبيع)

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31/10/2020
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(فرصة عمل)

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العنوان:

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اتصل

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(فرصة عمل)

مطلوب للسفر للسعوديه ( الرياض – جده – الدمام – مكه ) : مدير انتاج خبرة فى مصانع الحلويات والشيكولات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسر شركة Royal Surveillance systemsالمتخصصة في جميع أنظمة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

الان بالاسكندرية كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسر شركة Royal Surveillance systemsالمتخصصة في جميع أنظمة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

31/10/2020
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