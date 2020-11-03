(للبيع)
|صور مطابخ مودرن (شركه سمارت هوم للمطابخ والاثاث الحديث ) مطابخ سمارت توفر لعملائها ما يبحثون عنه من جودة المطابخ التى تعيش لعشرات السنين دون ان تتأثر بعوامل الجو سواء حرارة او برودة او رطوبة . ذلك لان جميع منتجاتنا مصنوعة من اجود انواع الاخشاب التى تستخدم فى صناعة المطابخ فى انحاء العالم . مطابخ بولي لاك – مطابخ بي في سي – مطابخ اتش بي ال – مطابخ اكريليك- مطابخ قشرة ارو – مطابخ ارو ماسيف – مطابخ زان – مطابخ قوايم ارو – مطابخ قوايم زان . ضمان علي المطبخ 5 سنوات ضد عيوب الصناعه . صيانه مدي الحياه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|smart home group
|التليفون:
|01143692815
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|العنوان:
|21 شارع فاروق الصاوي مساكن الضباط _ ومبي _ الهرم- الجيزه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071601
1 جنيه