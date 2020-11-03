مطابخ مودرن (شركه سمارت هوم للمطابخ والاثاث الحديث )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صور مطابخ مودرن (شركه سمارت هوم للمطابخ والاثاث الحديث ) مطابخ سمارت توفر لعملائها ما يبحثون عنه من جودة المطابخ التى تعيش لعشرات السنين دون ان تتأثر بعوامل الجو سواء حرارة او برودة او رطوبة . ذلك لان جميع منتجاتنا مصنوعة من اجود انواع الاخشاب التى تستخدم فى صناعة المطابخ فى انحاء العالم . مطابخ بولي لاك – مطابخ بي في سي – مطابخ اتش بي ال – مطابخ اكريليك- مطابخ قشرة ارو – مطابخ ارو ماسيف – مطابخ زان – مطابخ قوايم ارو – مطابخ قوايم زان . ضمان علي المطبخ 5 سنوات ضد عيوب الصناعه . صيانه مدي الحياه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: smart home group
التليفون: 01143692815

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العنوان: 21 شارع فاروق الصاوي مساكن الضباط _ ومبي _ الهرم- الجيزه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/11/2020
رقم الإعلان: 2071601
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صورة الاعلان: ارخص سعر مطبخ سمارت (شركه سمارت هوم - في القاهرة مصر

ارخص سعر مطبخ سمارت (شركه سمارت هوم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ارخص سعر مطبخ سمارت (شركه سمارت هوم للمطابخ والاثاث الحديث01095964025 – 01143692815) شركه سمارت هوم .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

3/11/2020
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