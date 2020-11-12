مطابخ خشب مودرن شركة سمارت هوم جروب للمطابخ والاثاث الحديث

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|smart home group
|التليفون:
|01095964025
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|العنوان:
|21ش اللواء فاروق الصاوي - مساكن الضابط - ومبي - الهرم- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073892
2 جنيه
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