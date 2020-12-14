مطابخ خشب \ مطابخ مودرن \ مطابخ كلاسيك 01095964025 مطبخك مش زي اي ركن في البيت وعلشان سمارت هوم جروب عارفه ده فا بنهتم بأدق التفاصيل الي هتخلي مطبخك مش زي اي مطبخ من الوان لأشكال تصميمات مريحه لأكسسوار الي هيا طبعا ايطالي وتركي ومش بس كده كمان اسعار تنافسيه واعلي جوده وضمان 5 سنوات وصيانه مدي الحياه عليكم الاختيار وعلينا الابداع والتميز . للاتصال :_ 01143692815-01095964025-01550027087 ارضي :- 33787265 العنوان:- 21 ش اللواء فاروق الصاوي – مساكن الضباط -ومبي –الهرم.