مطابخ خشب (شركه سمارت هوم للمطابخ والاثاث الحديث 01143692815-01095964025) مطابخ سمارت توفر لعملائها ما يبحثون عنه من جودة المطابخ التى تعيش لعشرات السنين دون ان تتأثر بعوامل الجو سواء حرارة او برودة او رطوبة . ضمان علي المطبخ 5 سنوات ضد عيوب الصناعه . للاتصال 01143692815-01095964025-01550027087 ارضي :- 33787265 العنوان:- 21 ش اللواء فاروق الصاوي – مساكن الضباط -ومبي –الهرم