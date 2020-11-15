(للبيع)
|مطابخ خشب (شركه سمارت هوم للمطابخ والاثاث الحديث 01143692815-01095964025) مطابخ سمارت توفر لعملائها ما يبحثون عنه من جودة المطابخ التى تعيش لعشرات السنين دون ان تتأثر بعوامل الجو سواء حرارة او برودة او رطوبة . ضمان علي المطبخ 5 سنوات ضد عيوب الصناعه . للاتصال 01143692815-01095964025-01550027087 ارضي :- 33787265 العنوان:- 21 ش اللواء فاروق الصاوي – مساكن الضباط -ومبي –الهرم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|smart home group
|التليفون:
|01095964025
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21ش اللواء فاروق الصاوي - مساكن الضابط - ومبي - الهرم- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074501
1 جنيه
2 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل