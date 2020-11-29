(للبيع)
|مطابخ بولي لاك / مطابخ hpl /مطابخ بي في سي 01095964025 ماتحترش كتير و تدور كتير في شركة سمارت هوم هتلاقي احدث واجمل المطابخ وبافضل الخامات . ارخص سعر مطابخ فى مصر . يوجد ضمان 5 سنين علي المطابخ ضد عيوب الصناعه صيانه مدي الحياه للاتصال شركة سمارت هوم جروب 01143692815-01095964025- 01550027087 ارضي :- 33787265 العنوان:- 21 ش اللواء فاروق الصاوي – مساكن الضباط -ومبي –الهرم.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|smart home group
|التليفون:
|01095964025
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|العنوان:
|21ش اللواء فاروق الصاوي - مساكن الضابط - ومبي - الهرم- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074557
2 جنيه
1 جنيه
2 جنيه
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