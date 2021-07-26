(للبيع)
|: مصنع 3200 متر ناصيه جمالون 550 متر كهرباء 3 ڤاز 200 كيلو مطلوب 1600 فى المتر 6500 أجمالي المساحه 3 جمالون بمساحة 3200 متر غاز وكهرباء ميجا 01001910248 01223342232 01226652827 01090521882
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mmm
|التليفون:
|01001910248
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- برج العرب
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100812
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل