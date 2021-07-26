: مصنع 3200 متر ناصيه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
: مصنع 3200 متر ناصيه جمالون 550 متر كهرباء 3 ڤاز 200 كيلو مطلوب 1600 فى المتر 6500 أجمالي المساحه 3 جمالون بمساحة 3200 متر غاز وكهرباء ميجا 01001910248 01223342232 01226652827 01090521882
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

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العنوان: - برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/7/2021
رقم الإعلان: 2100812
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مصنع الغزل والنسيج مساحه 5200 متر

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26/7/2021
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24/7/2021
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(للبيع)

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17/7/2021
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(للبيع)

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13/7/2021
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11/7/2021
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(للبيع)

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1/7/2021
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مصنع 50000م للبيع ببرج العرب

(للبيع)

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العنوان:

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1/7/2021
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(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

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26/6/2021
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مصانع غذائى للايجار ببرج العرب

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: مصنع غذائى 2400م للبيع - في الإسكندرية مصر

مصنع غذائى 2400م للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع غذائى 2400م للبيع مبنى خرسانة 3 ادوار رخصه كامل بجميع التجهيزات كهرباء ماء سعر المتر 3000ج ببرج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

20/6/2021
صورة الاعلان: مصنع 400م بمجمع الصناعى العجمى البيطاش يصلح لجميع الانشطه - في الإسكندرية مصر

مصنع 400م بمجمع الصناعى العجمى البيطاش يصلح لجميع الانشطه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

18/6/2021
صورة الاعلان: مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار - في الإسكندرية مصر

مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار ببرج العرب الاسكندريه يصلح لجميع الانشطه للايجار ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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17/6/2021
صورة الاعلان: مصانع ايجار ببرج العرب الاسكندريه - في الإسكندرية مصر

مصانع ايجار ببرج العرب الاسكندريه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصانع ايجار ببرج العرب الاسكندريه مساحات من 600 الى 6000م باسعار تبدا من 9000ج 01001910248 01223342.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

15/6/2021
صورة الاعلان: مصنع 300م مبنى 175م دورين كيماوى للبيع - في الإسكندرية مصر

مصنع 300م مبنى 175م دورين كيماوى للبيع

(للبيع)

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مصنع 300م مبنى 175م دورين كيماوى للبيع مطلوب مليون ,ومائه الف ج ببرج العرب الاسكندرية 01001910248 0.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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اتصل

15/6/2021
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