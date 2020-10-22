(للبيع)
|مصنع يونيفورم و زى موحد _شركة 3A لليونيفورم (01200561116 )يونيفورم شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع وتوريد احدث تصاميم اليونيفورم الخاصة ب ( المطاعم – الفنادق – الشركات – المدارس – شركات الامن والحراسات الخاصه – الهاوس كيبنج – المستشفيات ) احسن شركه يونيفورم بمصر – شركة يونفورمات – شركه ملابس مستشفيات – شركه ملابس فنادق – ملابس طبيه تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nana
|التليفون:
|01200561116
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|العنوان:
|30ش عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,111 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070205
1,111 جنيه
1,111 جنيه
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