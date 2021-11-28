مصنع يونيفورم و زى موحد

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مصنع يونيفورم و زى موحد 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار التصميم والالوان والخامات اللى تناسبك وعلى قد ميزانيتك لليونيفورم . نحن اصل اليونيفورم Tn لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/11/2021
رقم الإعلان: 2113117
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صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات الع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888 - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال النظاف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مطاعم - زى الشيف - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مطاعم - زى الشيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مطاعم - زى الشيف 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع المود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: restaurant uniform - في الجيزة مصر

restaurant uniform

(للبيع)

- في الجيزة مصر

restaurant uniform 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: أماكن تفصيل يونيفورم للعمال لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

أماكن تفصيل يونيفورم للعمال لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أماكن تفصيل يونيفورم للعمال لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجمل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: مريله جينز - مريلة هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

مريله جينز - مريلة هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مريله جينز - مريلة هاوس كيبنج 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: مرايل مدرسة -اماكن تصنيع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

مرايل مدرسة -اماكن تصنيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مرايل مدرسة -اماكن تصنيع يونيفورم مدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه - في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه لو محتار تعمل يونيفورم يبقي شكله حلو و في نفس الوقت مش مكلف .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/11/2021
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال-ملاب س الروضه للبنات - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال-ملاب س الروضه للبنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال-ملابس الروضه للبنات 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/11/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شركة 3.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/11/2021
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/11/2021
صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم العاملات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم العاملات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم العاملات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق – بدل مديرين - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق – بدل مديرين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق – بدل مديرين 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركات - افضل مصانع زي موحد - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات - افضل مصانع زي موحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات - افضل مصانع زي موحد 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: اماكن بيع ارواب تخرج فى مصر 01119959296 - في الجيزة مصر

اماكن بيع ارواب تخرج فى مصر 01119959296

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن بيع ارواب تخرج فى مصر 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس والجامعات والح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/11/2021
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