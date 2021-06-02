(للبيع)
|مصنع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الامثل حيث يسهل عملية البحث عن اليونيفورم المناسب، حيث نوفر لك مجموعة ضخمة من يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات الصيانة تختلف في الاشكال والالوان تحسين صورة عملائنا هو هدفنا الاول لذلك نعمل دائما على اظهار عمال المصانع بافضل شكل ممكن، وذلك عن طريق طبع او تطريز اللوجو الخاص بالمصنع على يونيفورم العمال مما يعطي خصوصية وتميز لمصنعك شركة السلام لليونيفورم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095929
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