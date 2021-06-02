مصنع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مصنع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الامثل حيث يسهل عملية البحث عن اليونيفورم المناسب، حيث نوفر لك مجموعة ضخمة من يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات الصيانة تختلف في الاشكال والالوان تحسين صورة عملائنا هو هدفنا الاول لذلك نعمل دائما على اظهار عمال المصانع بافضل شكل ممكن، وذلك عن طريق طبع او تطريز اللوجو الخاص بالمصنع على يونيفورم العمال مما يعطي خصوصية وتميز لمصنعك شركة السلام لليونيفورم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/6/2021
رقم الإعلان: 2095929
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن ( 01003358542 )شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: شركات اليونيفورم - مصنع قميص رجالى بمصر ( شركة السلام لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركات اليونيفورم - مصنع قميص رجالى بمصر ( شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات اليونيفورم - مصنع قميص رجالى بمصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم طبى - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم طبى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم طبى 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: دريلات مدارس - الزى المدرسي (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

دريلات مدارس - الزى المدرسي (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

دريلات مدارس - الزى المدرسي (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاول.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: مريله وتوك للشيفات - في الجيزة مصر

مريله وتوك للشيفات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مريله وتوك للشيفات 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات وابر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: ملابس مهنية للاطفال - لبس شيف اطفال - في الجيزة مصر

ملابس مهنية للاطفال - لبس شيف اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مهنية للاطفال - لبس شيف اطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي الط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/6/2021
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صورة الاعلان: gown graduation - في الجيزة مصر

gown graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

gown graduation 01200561116 شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج ن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن - اسعار يونيفورم امن - في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن - اسعار يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن - اسعار يونيفورم امن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/5/2021
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قاد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/5/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/5/2021
صورة الاعلان: غطاء رأس للشيفات - ابرون - في الجيزة مصر

غطاء رأس للشيفات - ابرون

(للبيع)

- في الجيزة مصر

غطاء رأس للشيفات - ابرون 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/5/2021
صورة الاعلان: قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/5/2021
صورة الاعلان: زي المدرسه - مصنع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

زي المدرسه - مصنع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي المدرسه - مصنع يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/5/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فنادق 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان يبدو ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/5/2021
صورة الاعلان: شركة توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركة توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/5/2021
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