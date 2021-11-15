مصنع يونيفورم - صناعة وتجارة الزى الموحد

(للبيع)
|مصنع يونيفورم - صناعة وتجارة الزى الموحد01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار التصميم والالوان والخامات اللى تناسبك وعلى قد ميزانيتك لليونيفورم . نحن اصل اليونيفورم Tn لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|merna
|التليفون:
|01119959296
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|العنوان:
|01119959296- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111253
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