مصنع يونيفورم حضانه – ازياء مدارس للاطفال

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تفاصيل الإعلان
مصنع يونيفورم حضانه – ازياء مدارس للاطفال 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، لذلك يتم تصميمه بمعايير معينة لكي ينال اعجاب اولياء الامور و الاطفال فى الحضانات ولا يشعروا بالغضب اثناء ارتداؤه كل صباح. كما يتم تصنيع يونيفورم الحضانات من مواد خفيفة على بشرة الاطفال لا تسبب اى نوع من انواع الحساسية حتى يتمتع الاطفال بيومهم. ويمكن تنفيذ التصميمات الخاصه بالحضانة شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/11/2020
رقم الإعلان: 2071583
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صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية01102226499 ) - في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية01102226499 )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) .
العنوان:

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اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

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شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع ان.
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الجيزة - مصر

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7/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم خدم - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم خدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم خدم 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف ال.
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الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات

(للبيع)

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: ملابس عمال المصانع - في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الا.
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اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2020
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صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: مرايل جلد - صور موديلات مرايل مطبخ - في الجيزة مصر

مرايل جلد - صور موديلات مرايل مطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مرايل جلد - صور موديلات مرايل مطبخ 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث مودي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: مكان بيع ملابس مهنيه للاطفال - في الجيزة مصر

مكان بيع ملابس مهنيه للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مكان بيع ملابس مهنيه للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي الطفل الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب تخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم - اماكن تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

يونيفورم - اماكن تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم - اماكن تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار 01223182572 ) متخصصون في تصميم و تنفيذ جميع ملابس و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن 01223182572 شركات تصنيع يونيفورم امن Security Uniforms يونيفورم امن نقد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم – ملابس هاوسكيبنج - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم – ملابس هاوسكيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم – ملابس هاوسكيبنج 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: أفضل شركة يونيفورم فنادق - شركة يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق - شركة يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق - شركة يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: ارواب تخرج - صور قبعات التخرج - في الجيزة مصر

ارواب تخرج - صور قبعات التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب تخرج - صور قبعات التخرج 01223182572 شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لارواب تخر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
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