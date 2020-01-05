مصنع يونيفورم حضانه

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تفاصيل الإعلان
مصنع يونيفورم حضانه 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، لذلك يتم تصميمه بمعايير معينة لكي ينال اعجاب اولياء الامور و الاطفال فى الحضانات ولا يشعروا بالغضب اثناء ارتداؤه كل صباح. كما يتم تصنيع يونيفورم الحضانات من مواد خفيفة على بشرة الاطفال لا تسبب اى نوع من انواع الحساسية حتى يتمتع الاطفال بيومهم. ويمكن تنفيذ التصميمات الخاصه بالحضانة شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

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العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/1/2020
رقم الإعلان: 2047796
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5/1/2020
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5/1/2020
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5/1/2020
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5/1/2020
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5/1/2020
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5/1/2020
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5/1/2020
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العنوان:

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اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: ملابس العمال والمطاعم - في الجيزة مصر

ملابس العمال والمطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: االزى الموحد ويونيفورم شركات الامن - في الجيزة مصر

االزى الموحد ويونيفورم شركات الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

االزى الموحد ويونيفورم شركات الامن 01003358542–01200561116 Security Uniforms مصنع يونيفورم امن الزى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: أفضل شركات اليونيفورم فى مصر - في الجيزة مصر

أفضل شركات اليونيفورم فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أفضل شركات اليونيفورم فى مصر 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: زي موحد - يونيفورم شركات ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

زي موحد - يونيفورم شركات ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي موحد - يونيفورم شركات ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) - شركة السلام هي شركة متخصصة في م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2020
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