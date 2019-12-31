مصنع يونيفورم حضانه

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تفاصيل الإعلان
مصنع يونيفورم حضانه 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، لذلك يتم تصميمه بمعايير معينة لكي ينال اعجاب اولياء الامور و الاطفال فى الحضانات ولا يشعروا بالغضب اثناء ارتداؤه كل صباح. كما يتم تصنيع يونيفورم الحضانات من مواد خفيفة على بشرة الاطفال لا تسبب اى نوع من انواع الحساسية حتى يتمتع الاطفال بيومهم. ويمكن تنفيذ التصميمات الخاصه بالحضانة شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/12/2019
رقم الإعلان: 2047236
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31/12/2019
صورة الاعلان: افرول - في الجيزة مصر

افرول

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افرول 01003358542–01200561116 اماكن تصنيع يونيفورم مصانع مصانع توريد زي عمال اسماء واماكن مصانع افرو.
العنوان:

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اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

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- في الجيزة مصر

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اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات

(للبيع)

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العنوان:

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اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم 01022216888–01119959296 مصنع للملابس الموحده بأسعار الجمله يونيفورم مطاعم وحلوا.
العنوان:

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اتصل

31/12/2019
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تصاميم ارواب تخرج

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- في الجيزة مصر

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العنوان:

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اتصل

31/12/2019
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صورة الاعلان: توريدات يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

توريدات يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

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اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: يونيفورم شيف - في الجيزة مصر

يونيفورم شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيف 01003358542–01200561116 احدث يونيفورم شيف restaurant uniform جاكيت شيف مطبخ ملابس شيفات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: زى موحد للمستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

زى موحد للمستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد للمستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة التمري.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: جميع انواع يونيفورم الفنادق - في الجيزة مصر

جميع انواع يونيفورم الفنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جميع انواع يونيفورم الفنادق 01003358542–01200561116 شركات تصنيع يونيفورم فنادق Hotel Uniforms أفضل ش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن - في الجيزة مصر

أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن 01003358542–01200561116 شركات زى الامن والحراسه Security Uniforms الزى الموحد ويو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مدارس 01003358542–01200561116 ملابس مدرسه تصاميم ملابس مدرسية للبنات دريلات مدا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2019
صورة الاعلان: زى موظف استقبال الفندق بالجمله - في الجيزة مصر

زى موظف استقبال الفندق بالجمله

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موظف استقبال الفندق بالجمله 01022216888–01119959296 يونيفورم عاملات نظافه شركات مصنع يونيفورم ملا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2019
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه 01003358542–01200561116 شركات تصنيع يونيفورم حضانات ملابس الروضه للبنات يونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2019
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