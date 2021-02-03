مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، لذلك يتم تصميمه بمعايير معينة لكي ينال اعجاب اولياء الامور و الاطفال فى الحضانات ولا يشعروا بالغضب اثناء ارتداؤه كل صباح. كما يتم تصنيع يونيفورم الحضانات من مواد خفيفة على بشرة الاطفال لا تسبب اى نوع من انواع الحساسية حتى يتمتع الاطفال بيومهم. ويمكن تنفيذ التصميمات الخاصه بالحضانة شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/2/2021
رقم الإعلان: 2082546
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يونيفورم شيف - قميص و تى شيرت ويتر

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يونيفورم شيف - قميص و تى شيرت ويتر 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشي.
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3/2/2021
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3/2/2021
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graduation gown - cap and gown graduation

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3/2/2021
صورة الاعلان: هاف بوت كاتر بيلر فيتنامى - في الجيزة مصر

هاف بوت كاتر بيلر فيتنامى

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3/2/2021
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الزى الموحد للمطاعم - ملابس مطاعم

(للبيع)

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1/2/2021
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1/2/2021
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1/2/2021
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1/2/2021
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30/1/2021
صورة الاعلان: Hospital Uniforms - في الجيزة مصر

Hospital Uniforms

(للبيع)

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Hospital Uniforms 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه ( بدل .
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27/1/2021
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27/1/2021
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لبس مصنع - يونيفورم عمال صيانة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مصنع - يونيفورم عمال صيانة 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام ه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/1/2021
صورة الاعلان: قميص و تى شيرت ويتر - في الجيزة مصر

قميص و تى شيرت ويتر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قميص و تى شيرت ويتر 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/1/2021
صورة الاعلان: لبس تنكري للاطفال متعدد الالوان - في الجيزة مصر

لبس تنكري للاطفال متعدد الالوان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس تنكري للاطفال متعدد الالوان 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي الطفل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/1/2021
صورة الاعلان: ارواب تخرج - قبعة التخرج - في الجيزة مصر

ارواب تخرج - قبعة التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب تخرج - قبعة التخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/1/2021
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