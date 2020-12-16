مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، لذلك يتم تصميمه بمعايير معينة لكي ينال اعجاب اولياء الامور و الاطفال فى الحضانات ولا يشعروا بالغضب اثناء ارتداؤه كل صباح. كما يتم تصنيع يونيفورم الحضانات من مواد خفيفة على بشرة الاطفال لا تسبب اى نوع من انواع الحساسية حتى يتمتع الاطفال بيومهم. ويمكن تنفيذ التصميمات الخاصه بالحضانة شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/12/2020
رقم الإعلان: 2076510
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صورة الاعلان: يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم - صور يونيفورم 01003358542 - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم - صور يونيفورم 01003358542

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم - صور يونيفورم 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملاب.
العنوان:

الجيزة - مصر

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16/12/2020
صورة الاعلان: بالطو طبيب - مصنع ملابس تمريض ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

بالطو طبيب - مصنع ملابس تمريض ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بالطو طبيب - مصنع ملابس تمريض ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطبخ - يونيفورم شركة - في الجيزة مصر

يونيفورم مطبخ - يونيفورم شركة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطبخ - يونيفورم شركة 01119959296 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم بيه اس.
العنوان:

الجيزة - مصر

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16/12/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الدا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: زي المدرسه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

زي المدرسه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي المدرسه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2020
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صورة الاعلان: افرول عمال - يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

افرول عمال - يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افرول عمال - يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات ا.
العنوان:

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اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم - موديلات يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - موديلات يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - موديلات يونيفورم هاوس كيبنج 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم - يونيفورم مطبخ - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - يونيفورم مطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - يونيفورم مطبخ 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: مريلة مطبخ بلاستيك شفافه - في الجيزة مصر

مريلة مطبخ بلاستيك شفافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مريلة مطبخ بلاستيك شفافه 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كاب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: ملابس حفلات خريجين شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ملابس حفلات خريجين شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حفلات خريجين ( 01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار 01223182572 ) نحن شركة السلام متخصصون في تصميم و تنفيذ جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: سكراب طبي - شركة تصنيع يونيفورم طبى - في الجيزة مصر

سكراب طبي - شركة تصنيع يونيفورم طبى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سكراب طبي - شركة تصنيع يونيفورم طبى 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال - في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/12/2020
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