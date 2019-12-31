مصنع يونيفورم امن

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مصنع يونيفورم امن 01003358542–01200561116 شركات زى الامن والحراسه Security Uniforms الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: jokjok
التليفون: 01003358542

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العنوان: - الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/12/2019
رقم الإعلان: 2047209
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اماكن بيع ملابس خدم - في الجيزة مصر

اماكن بيع ملابس خدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن بيع ملابس خدم 01003358542–01200561116 Uniform Housekeeping ملابس هاوس كيبنج اماكن تصنيع يونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: افرول - في الجيزة مصر

افرول

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افرول 01003358542–01200561116 اماكن تصنيع يونيفورم مصانع مصانع توريد زي عمال اسماء واماكن مصانع افرو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات 01003358542–01200561116 ملابس روضه مميزه اماكن تصنيع يونيفورم حضانات ازياء مدارس للا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم 01022216888–01119959296 مصنع للملابس الموحده بأسعار الجمله يونيفورم مطاعم وحلوا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
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صورة الاعلان: تصاميم ارواب تخرج - في الجيزة مصر

تصاميم ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصاميم ارواب تخرج 01003358542–01200561116 caps graduation بيع ارواب التخرج مصنع قبعات التخرج تليفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: توريدات يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

توريدات يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

توريدات يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المناسب ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: يونيفورم شيف - في الجيزة مصر

يونيفورم شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيف 01003358542–01200561116 احدث يونيفورم شيف restaurant uniform جاكيت شيف مطبخ ملابس شيفات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: زى موحد للمستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

زى موحد للمستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد للمستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة التمري.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: جميع انواع يونيفورم الفنادق - في الجيزة مصر

جميع انواع يونيفورم الفنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جميع انواع يونيفورم الفنادق 01003358542–01200561116 شركات تصنيع يونيفورم فنادق Hotel Uniforms أفضل ش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن - في الجيزة مصر

أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مدارس 01003358542–01200561116 ملابس مدرسه تصاميم ملابس مدرسية للبنات دريلات مدا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2019
صورة الاعلان: زى موظف استقبال الفندق بالجمله - في الجيزة مصر

زى موظف استقبال الفندق بالجمله

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موظف استقبال الفندق بالجمله 01022216888–01119959296 يونيفورم عاملات نظافه شركات مصنع يونيفورم ملا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2019
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه 01003358542–01200561116 شركات تصنيع يونيفورم حضانات ملابس الروضه للبنات يونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2019
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