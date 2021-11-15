مصنع يونيفورم امن - لبس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

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تفاصيل الإعلان
مصنع يونيفورم امن - لبس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي منشأة اخرى وكنت تبحث عن يونيفورم خاص للعاملين فى منشأتك، السلام لليونيفورم هي بالتحديد ما تبحث عنه وهى الاختيار الانسب لك. نقدم لك موديلات يونيفورم حديثة في مجال الامن (سكيورتي ) من اجل تزويد طاقم العمل لديك ب يونيفورم شركات امن و يونيفورم شركات حراسات خاصة مناسب شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 0111868999
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/11/2021
رقم الإعلان: 2111424
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15/11/2021
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15/11/2021
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15/11/2021
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15/11/2021
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15/11/2021
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15/11/2021
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15/11/2021
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14/11/2021
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14/11/2021
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ملابس الامن - اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn ا

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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14/11/2021
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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطعم - موديلات يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم - موديلات يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم - موديلات يونيفورم مطاعم 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم Tn شركة يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: الزى المدرسي - بلوفر و جاكيت للمدارس - في الجيزة مصر

الزى المدرسي - بلوفر و جاكيت للمدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى المدرسي - بلوفر و جاكيت للمدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2021
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