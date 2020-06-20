مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي منشأة اخرى وكنت تبحث عن يونيفورم خاص للعاملين فى منشأتك، السلام لليونيفورم هي بالتحديد ما تبحث عنه وهى الاختيار الانسب لك. نقدم لك موديلات يونيفورم حديثة في مجال الامن (سكيورتي ) من اجل تزويد طاقم العمل لديك ب يونيفورم شركات امن و يونيفورم شركات حراسات خاصة مناسب شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/6/2020
رقم الإعلان: 2061118
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم و زى موحد شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2020
صورة الاعلان: Hospital Uniforms - في الجيزة مصر

Hospital Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hospital Uniforms ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة التمريض توجد تصميمات والوان وخامات مختلفه عن الملاب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2020
صورة الاعلان: بلوفر - يونيفورم شركة (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

بلوفر - يونيفورم شركة (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بلوفر - يونيفورم شركة (شركة Tn لليونيفورم 01119959296 ) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم سكيورتى شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم سكيورتى شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم سكيورتى ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2020
صورة الاعلان: شركات لاند سكيب - مهندس لاند سكيب - في الجيزة مصر

شركات لاند سكيب - مهندس لاند سكيب

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات لاند سكيب - مهندس لاند سكيب 01119959188 تصميم اللاند سكيب للحدائق و الفلل يعد من الامور الل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/6/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم - مصنع قميص ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم - مصنع قميص ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم - مصنع قميص ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) - شركة السلام هي شركة متخصصة في .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
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صورة الاعلان: بالطو طبيب - سكراب طبي - في الجيزة مصر

بالطو طبيب - سكراب طبي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بالطو طبيب - سكراب طبي 01200561116 الزى الموحد الطبي مصانع الملابس الطبية فى مصر يونيفورم طبي شرك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك في.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - بلوفر - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات - بلوفر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات - بلوفر 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: ملابس التخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ملابس التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم كافيه - طقم طباخ - في الجيزة مصر

يونيفورم كافيه - طقم طباخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم كافيه - طقم طباخ 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخاما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم مطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال - في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال 01200561116 يونيفورم حضانات يونيفورم رياض اطفال محل بيع يونيفورم حض.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
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