مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة تصنيع يونيفورم امن محل بيع يونيفورم امن لبس حارس الامن يونيفورم سكيورتى شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/4/2020
رقم الإعلان: 2058449
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم رياض اطفال (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم رياض اطفال (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم رياض اطفال (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) ملابس حضانات زي حضانه ملابس روضه مميز.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: كاب التخرج – ارواب التخرج - في الجيزة مصر

كاب التخرج – ارواب التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاب التخرج – ارواب التخرج 01118689995 شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لارواب تخرج جا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الط.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: شركات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم فندق شركة تصنيع يونيفورم فناد.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة - في الجيزة مصر

تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

23/4/2020
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صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

23/4/2020
صورة الاعلان: زي موحد - اسعار يونيفورم - في الجيزة مصر

زي موحد - اسعار يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي موحد - اسعار يونيفورم 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والملابس ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

23/4/2020
صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم يونيفورم شركات اشكال يونيفورم شركات محل بيع ملابس.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

23/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المناسب.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

23/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطبخ - يونيفورم مطاعم وفنادق (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مطبخ - يونيفورم مطاعم وفنادق (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطبخ - يونيفورم مطاعم وفنادق (شركة Tn لليونيفورم ) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/4/2020
صورة الاعلان: شركة المستلزمات المتكاملة للفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية - في الجيزة مصر

شركة المستلزمات المتكاملة للفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة المستلزمات المتكاملة للفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

18/4/2020
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/4/2020
صورة الاعلان: مصانع الملابس فى مصر - في الجيزة مصر

مصانع الملابس فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع الملابس فى مصر 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واق.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

18/4/2020
صورة الاعلان: ارواب تخرج جاهزة وتفصيل - في الجيزة مصر

ارواب تخرج جاهزة وتفصيل

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب تخرج جاهزة وتفصيل 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/4/2020
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