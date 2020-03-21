مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مصنع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي منشأة اخرى وكنت تبحث عن يونيفورم خاص للعاملين فى منشأتك، السلام لليونيفورم هي بالتحديد ما تبحث عنه وهى الاختيار الانسب لك. نقدم لك موديلات يونيفورم حديثة في مجال الامن (سكيورتي ) من اجل تزويد طاقم العمل لديك ب يونيفورم شركات امن و يونيفورم شركات حراسات خاصة مناسب شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/3/2020
رقم الإعلان: 2056553
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم كافيهات - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم كافيهات - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم كافيهات - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركات توريد يونيفورم فنادق شركات.
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الجيزة - مصر

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21/3/2020
صورة الاعلان: متجر زى موحد - في الجيزة مصر

متجر زى موحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر زى موحد 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم بيه اسعار .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: فستان هاوس كيبنج (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

فستان هاوس كيبنج (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فستان هاوس كيبنج (شركة Tn لليونيفورم 01119959296 ) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

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21/3/2020
صورة الاعلان: متجر ملابس مطاعم - مصنع جواكيت ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

متجر ملابس مطاعم - مصنع جواكيت ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر ملابس مطاعم - مصنع جواكيت ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

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18/3/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاول.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/3/2020
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صورة الاعلان: يونيفورم شركات - مصنع تيشيرت بولو ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات - مصنع تيشيرت بولو ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات - مصنع تيشيرت بولو ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: متخصصون زى موحد - في الجيزة مصر

متخصصون زى موحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متخصصون زى موحد 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود س.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم فى مصر - تيشيرت بولو - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر - تيشيرت بولو

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم فى مصر - تيشيرت بولو 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفض.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/3/2020
صورة الاعلان: تشيرتات بولو بسعر المصنع - في الجيزة مصر

تشيرتات بولو بسعر المصنع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تشيرتات بولو بسعر المصنع 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/3/2020
صورة الاعلان: عبايات تخرج – روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

عبايات تخرج – روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عبايات تخرج – روب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبير.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/3/2020
صورة الاعلان: مورد يونيفورم - تصدير يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مورد يونيفورم - تصدير يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مورد يونيفورم - تصدير يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/3/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - محل بيع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - محل بيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - محل بيع يونيفورم مدارس يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/3/2020
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