مصنع ملابس مستشفيات

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تفاصيل الإعلان
مصنع ملابس مستشفيات 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه ( بدل تمريض – بالطو اطباء – يونيفورم العاملين فى المستشفى وخدمه الغرف ) شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542 - 01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/1/2021
رقم الإعلان: 2080758
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصنع قميص رجالى بمصر - في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد الأزياء الموحدة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: بيع قبعات تخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

بيع قبعات تخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بيع قبعات تخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم - في الجيزة مصر

مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث مود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/1/2021
صورة الاعلان: ازياء تنكرية اطفال – ارواب تخرج اطفال - في الجيزة مصر

ازياء تنكرية اطفال – ارواب تخرج اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء تنكرية اطفال – ارواب تخرج اطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/1/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة يونيفورم فنادق يونيفورم شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/1/2021
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صورة الاعلان: دليل شركات مستلزمات الفنادق - سليبر الفنادق - في الجيزة مصر

دليل شركات مستلزمات الفنادق - سليبر الفنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

دليل شركات مستلزمات الفنادق - سليبر الفنادق شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرجميع مستلزمات الفناد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/1/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شركة 3.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/1/2021
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال – يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال – يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال – يونيفورم حضانه 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اخ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: Hotel Uniforms - في الجيزة مصر

Hotel Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hotel Uniforms تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن تصميم اليونيفورم الخاص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: ملابس التخرج - بيع قبعات تخرج - في الجيزة مصر

ملابس التخرج - بيع قبعات تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس التخرج - بيع قبعات تخرج 01223182572 شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لارواب تخرج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: موديلات ملابس مدرسة ابتدائي - في الجيزة مصر

موديلات ملابس مدرسة ابتدائي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات ملابس مدرسة ابتدائي 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: اشكال جواكيت شيف (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اشكال جواكيت شيف (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال جواكيت شيف (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2021
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