مصنع مستلزمات طبية مصري مناديل مبللة شوكولاته سائلة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مصنع مستلزمات طبية مصري مناديل مبللة شوكولاته سائلة - في القاهرة مصر

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مصنع مستلزمات طبية مصري انتاج من القطن المصري المميز - جودة تصدير - سعر منافس - الان للسوق المصري . والعربي والافريقي # شاش ( سرفلة من الجانبين ) ( 5-7-10-15 سم ) # سيرى باد ( درسنج شديد الامتصاص لايلتصق بالجروح ) ( سيرجكال باد ) مقاسات #ان ستريب ( غيار جراحي لاصق بعد العمليات ) مقاسات # شاش فازلين للحروق مقاسات # جبسونا باد ( تحت الجبس ) ( Gipsn Pad ) مقاسات # أي باتش ( غيار للعين لاصق ) أطفال وكبار # # مناديل مبللة Wet Wipes الاتصال أو واتس اب :00201001109190 younes.gh2012@gmail.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Younes Gharib
التليفون: 00201001109190

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العنوان: بورسعيد المنطقة الصناعية- بورسعيد
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 دولار
تاريخ الإعلان: 8/1/2021
رقم الإعلان: 2079105
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك وخلي الفرش علينا في لاسرينا بالم بيتش

امتلك شاليهك وخلي الفرش علينا في لاسرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

بحر بلون السماء وشمس وهواء يعني بالم بيتش شاليهك بتراس+الفرش هدية+تشطيب سوبر لوكس =شاليه الاحلام علي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

89,000 جنيه

8/1/2021
صورة الاعلان: باقساط تصل الي 72 شهر امتلك شاليهك بالسخنة

باقساط تصل الي 72 شهر امتلك شاليهك بالسخنة

(للتقسيط)

قسط براحتك وبدون فوايد وامتلك شاليهك بروف في بالم بيتش مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن) .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

143,000 جنيه

8/1/2021
صورة الاعلان: شاليه بموقع متميز ع البحر في راس سدر

شاليه بموقع متميز ع البحر في راس سدر

(للتقسيط)

بمقدم خيالي هتقدر تمتلك شاليه من روزا مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) وبالقرب من جميع من خدا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

143,000 جنيه

8/1/2021
صورة الاعلان: مصنع به كافه المرافق خالص الثمن

مصنع به كافه المرافق خالص الثمن

(للبيع)

مصنع به كافه المرافق خالص الثمن رخصه تشغيل وسجل صناعي جميع الاوراق خالصه 3000م للبيع نشاط كيماويات 1.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

8/1/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع العاصمه الاداريه تقسط 7 سنين من العتال جروب

شقه للبيع العاصمه الاداريه تقسط 7 سنين من العتال جروب

(للبيع)

شقه للبيع العاصمه الاداريه تقسط 7 سنين من العتال جروب مساحه الشقه : 135 متر تقسمه الشقه : غرفتين + .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

8/1/2021
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صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر بجوار سيتي ستار

شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر بجوار سيتي ستار

(للإيجار)

عروووووض هائله شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر بجوار سيتي ستارز مباشره مكونه من3نوم-2ري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

8/1/2021
صورة الاعلان: للسكن الفندقي متاح الأن استديو مفروش بفرش فندقي للايجار اليومي والشهري

للسكن الفندقي متاح الأن استديو مفروش بفرش فندقي للايجار اليومي والشهري

(للإيجار)

للسكن الفندقي متاح الأن استديو مفروش بفرش فندقي للايجار اليومي والشهري بشارع راقي جدا بعباس العقاد م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

550 جنيه

8/1/2021
صورة الاعلان: للسكن الفندقي والفوري عرض شقه مفروشه فرش فندقي راقي جدا

للسكن الفندقي والفوري عرض شقه مفروشه فرش فندقي راقي جدا

(للإيجار)

للسكن الفندقي والفوري عرض شقه مفروشه فرش فندقي راقي جدا جدا داخل كمبوند حديث ومباني جديده ووجود أمن2.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

8/1/2021
صورة الاعلان: للايجار شقه مفروشه بمدينه نصر بموقع متميز بجوار سيتي ستارز مباشره دور أرضي

للايجار شقه مفروشه بمدينه نصر بموقع متميز بجوار سيتي ستارز مباشره دور أرضي

(للإيجار)

للايجار شقه مفروشه بمدينه نصر بموقع متميز بجوار سيتي ستارز مباشره دور أرضي مكونه من2نوم-ريسبشن- حمام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650 جنيه

8/1/2021
صورة الاعلان: بموقع مميز بمدينة نصر شقة فندقية 7نجوم مفروشه للايجار بجوار جنيه مول

بموقع مميز بمدينة نصر شقة فندقية 7نجوم مفروشه للايجار بجوار جنيه مول

(للإيجار)

بموقع مميز بمدينة نصر شقة فندقية 7نجوم مفروشه للايجار بجوار جنيه مول في عباس العقاد( 2نوم+ 2 ريسبشن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

8/1/2021
صورة الاعلان: فرصه لن تعوض يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار بمدينه نصربموقع ممتازجدا

فرصه لن تعوض يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار بمدينه نصربموقع ممتازجدا

(للإيجار)

فرصه لن تعوض يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار بمدينه نصربموقع ممتازجدا بشارع عباس العقاد الرئيسي مكونه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650 جنيه

8/1/2021
صورة الاعلان: لأصحاب الذوق الرفيع متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه

لأصحاب الذوق الرفيع متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه

(للإيجار)

لأصحاب الذوق الرفيع متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر بموقع متميزجدا بين أو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

8/1/2021
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار فرش فاخر داخل ميني كمبوند في قلب مدينة نصر بين أول مكرم

شقة مفروشة للايجار فرش فاخر داخل ميني كمبوند في قلب مدينة نصر بين أول مكرم

(للإيجار)

شقة مفروشة للايجار فرش فاخر داخل ميني كمبوند في قلب مدينة نصر بين أول مكرم وسيتي ستارز مباشرة 3نوم 2.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

850 جنيه

8/1/2021
صورة الاعلان: لاصحاب المستويات الراقية متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

لاصحاب المستويات الراقية متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

(للإيجار)

لاصحاب المستويات الراقية متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بين ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

8/1/2021
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