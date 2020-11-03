مصنع مستلزمات طبية مصري مناديل مبللة شوكولاته سائلة

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Younes Gharib
|التليفون:
|00201001109190
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|العنوان:
|بورسعيد المنطقة الصناعية- بورسعيد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 دولار
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079105
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