(للبيع)
|مصنع لبس المهن للاطفال _01102226488 ملابس تنكرية و مهنية للاطفال خامات واسعار ممتازه وموديلات متنوعة السلام كيدز للملابس التنكرية والمهنية تليفون : 01102226488 المعرض : 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين اماكن بيع ملابس المهن للاطفال - مصنع لبس المهن للاطفال - ملابس مهنية للاطفال - صور ملابس المهن للأطفال - محلات بيع ملابس مهن للاطفال - لبس مهنى للاطفال - مصانع ملابس مهنية للاطفال - اسعار الملابس المهنية للاطفال - بيع لبس المهن للاطفال - مصنع ملابس مهنيه للاطفال - لبس مهندس اطفال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nana
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|30ش عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,111 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065285
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