مصنع قميص - مكاتب تصنيع اليونيفورم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مصنع قميص - مكاتب تصنيع اليونيفورم 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد الأزياء الموحدة بجودة عالية. متخصصين فى تصنيع : يونيفورم امن يونيفورم حضانه ارواب تخرج يونيفورم فنادق يونيفورم مصانع يونيفورم مدارس يونيفورم مطاعم يونيفورم هاوس كيبنج شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499-33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/11/2020
رقم الإعلان: 2073395
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اماكن بيع ملابس خدم (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن بيع ملابس خدم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن بيع ملابس خدم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وكافيهات - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: طاقيه شيف - ابرون قصيرة بجيب - في الجيزة مصر

طاقيه شيف - ابرون قصيرة بجيب

(للبيع)

- في الجيزة مصر

طاقيه شيف - ابرون قصيرة بجيب 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: روب تخرج اطفال - في الجيزة مصر

روب تخرج اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

روب تخرج اطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي الطفل المزيد من المرح .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: بيع قبعات تخرج - مصانع ارواب تخرج - في الجيزة مصر

بيع قبعات تخرج - مصانع ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بيع قبعات تخرج - مصانع ارواب تخرج 01003358542 شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: مصنع ملابس مستشفيات - في الجيزة مصر

مصنع ملابس مستشفيات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع ملابس مستشفيات 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه ( ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
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صورة الاعلان: احدث موديلات ملابس المدارس الثانوى - في الجيزة مصر

احدث موديلات ملابس المدارس الثانوى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

احدث موديلات ملابس المدارس الثانوى 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شيفات - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: عبايات حفلات التخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

عبايات حفلات التخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عبايات حفلات التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال نظافه الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: صناعه يونيفورم - ملابس موحده - في الجيزة مصر

صناعه يونيفورم - ملابس موحده

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صناعه يونيفورم - ملابس موحده 01119959296 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم بيه اسع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص به.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: افضل مصانع زي موحد - يونيفورم - في الجيزة مصر

افضل مصانع زي موحد - يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل مصانع زي موحد - يونيفورم 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2020
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