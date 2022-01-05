مصنع قميص رجالى بمصر - مصنع تي شيرت

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تفاصيل الإعلان
مصنع قميص رجالى بمصر - مصنع تي شيرت بولو 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار التصميم والالوان والخامات اللى تناسبك وعلى قد ميزانيتك لليونيفورم . نحن اصل اليونيفورم Tn لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/1/2022
رقم الإعلان: 2118046
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ملابس زى موحد يونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

ملابس زى موحد يونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس زى موحد يونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: متجر بيع ارواب تخرج - تفصيل ارواب تخرج - في الجيزة مصر

متجر بيع ارواب تخرج - تفصيل ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر بيع ارواب تخرج - تفصيل ارواب تخرج 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس وال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: بدلة حارس الامن - يونيفورم شركات الامن - في الجيزة مصر

بدلة حارس الامن - يونيفورم شركات الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بدلة حارس الامن - يونيفورم شركات الامن 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2022
صورة الاعلان: شركات تفصيل يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2022
صورة الاعلان: يونيفورم لعمال الهاوس كيبنج بجميع المجالات - في الجيزة مصر

يونيفورم لعمال الهاوس كيبنج بجميع المجالات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم لعمال الهاوس كيبنج بجميع المجالات 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2022
صورة الاعلان: الزى الموحد الطبي لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

الزى الموحد الطبي لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد الطبي لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى تصنيع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/1/2022
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم فندق - يونيفورم شركة سياحة - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فندق - يونيفورم شركة سياحة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فندق - يونيفورم شركة سياحة 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/1/2022
صورة الاعلان: مصانع الزى المدرسي فى مصر - اسعار يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

مصانع الزى المدرسي فى مصر - اسعار يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع الزى المدرسي فى مصر - اسعار يونيفورم مدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/1/2022
صورة الاعلان: تفصيل يونيفورم حضانه - ملابس الروضه للبنات - في الجيزة مصر

تفصيل يونيفورم حضانه - ملابس الروضه للبنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل يونيفورم حضانه - ملابس الروضه للبنات 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/1/2022
صورة الاعلان: يونيفورم - متخصصون بالزي الموحد - في الجيزة مصر

يونيفورم - متخصصون بالزي الموحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم - متخصصون بالزي الموحد 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/1/2022
صورة الاعلان: ملابس حارس الامن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

ملابس حارس الامن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حارس الامن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يونيفورم ام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/1/2022
صورة الاعلان: موديلات ارواب تخرج - ملابس حفلات خريجين - في الجيزة مصر

موديلات ارواب تخرج - ملابس حفلات خريجين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات ارواب تخرج - ملابس حفلات خريجين 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/1/2022
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم و زى موحد لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/1/2022
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مدارس - ملابس مدرسه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2022
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