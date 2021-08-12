مصنع فساتين زفاف للجملة بدسوق واتس

(للبيع)
|اسعارنا جملة الجملة ستكن راضينا 100فى 100 عن تعاملك معنا نحن مصنع جديد املنا عمل قاعدة عملاء ليس هدفنا الاول المكسب يوجد لدينا مصمم ازياء خبير لدينا تشكيلة كبيرة من فساتين الزفاف والخطوبة اسعار خاصة للاتيليهات والتجار افضل اقمشة افضل واحدث الموديلات التى تناسب مجتمعنا نحرص دائما على ارضاء العملاء وفقنا الله لم فية الخير فى الدارين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مبروكة خفاجى
|التليفون:
|01033066069
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|العنوان:
|بجوار موقع مصطفى خفاجى111- دسوق
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|33,617 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102393
1,500 جنيه
2,000,000 جنيه
7,000 جنيه
16,000 جنيه
12,000 جنيه
3,500 جنيه
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100 جنيه
30,000 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه
25,000 جنيه
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100 جنيه
100 جنيه