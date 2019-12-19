(للبيع)
|مصنع توريد يونيفورم فنادق 01003358542–01200561116 شركة يونيفورم فنادق يونيفورم فنادق ومنتجعات Hotel Uniforms تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|jokjok
|التليفون:
|01200561116
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045795
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل