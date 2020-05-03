مصنع ايجار بمنطقه برج العرب

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تفاصيل الإعلان
مصنع ١٠٠٠٠م ايجار بمنطقه برج العرب - بالاسكندريه اداره ٣ ادوار ٢٤٠م جمالون ٣٠٠٠م سندره ١٠٠٠م ارتفاع ٨م و نقطه النص ٩.٧٥ مبني خرسانه دورين ٢٤٠٠م ارتفاع ٤ م + عمدان بالدور التاني - كهرباء ١.٥ ميجا - ويصلح تخزين دفاع مدني متاج ايجار حتي ٩ سنوات مطلوب 220000 قابل للتفاوض امكانيه شراكه امكانيه ايجار نصف المصنع 01001910248 01223342232 01226652827
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

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العنوان: - برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/5/2020
رقم الإعلان: 2058906
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3/5/2020
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2/5/2020
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20/4/2020
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20/4/2020
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العنوان:

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18/4/2020
صورة الاعلان: فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار - في الإسكندرية مصر

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار مساحه حوالى 1100م عنابر حوالى 800م تشطيب الترا لوكس كهرباء عالي.
العنوان:

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15/4/2020
صورة الاعلان: فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار - في الإسكندرية مصر

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(للإيجار)

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15/4/2020
صورة الاعلان: فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار - في الإسكندرية مصر

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار

(للإيجار)

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فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار مساحه حوالى 1100م عنابر حوالى 800م تشطيب الترا لوكس كهرباء عالي.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

12/4/2020
صورة الاعلان: فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار - في الإسكندرية مصر

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(للإيجار)

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العنوان:

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القسم: 

اتصل

8/4/2020
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العنوان:

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7/4/2020
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العنوان:

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31/3/2020
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العنوان:

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26/3/2020
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22/3/2020
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