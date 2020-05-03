مصنع ايجار بمنطقه برج العرب

(للإيجار)
|مصنع ١٠٠٠٠م ايجار بمنطقه برج العرب - بالاسكندريه اداره ٣ ادوار ٢٤٠م جمالون ٣٠٠٠م سندره ١٠٠٠م ارتفاع ٨م و نقطه النص ٩.٧٥ مبني خرسانه دورين ٢٤٠٠م ارتفاع ٤ م + عمدان بالدور التاني - كهرباء ١.٥ ميجا - ويصلح تخزين دفاع مدني متاج ايجار حتي ٩ سنوات مطلوب 220000 قابل للتفاوض امكانيه شراكه امكانيه ايجار نصف المصنع 01001910248 01223342232 01226652827
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mmm
|التليفون:
|01001910248
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|العنوان:
|- برج العرب
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058906
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