مصانع توريد زي عمال ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مصانع توريد زي عمال ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الامثل حيث يسهل عملية البحث عن اليونيفورم المناسب، حيث نوفر لك مجموعة ضخمة من يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات الصيانة تختلف في الاشكال والالوان تحسين صورة عملائنا هو هدفنا الاول لذلك نعمل دائما على اظهار عمال المصانع بافضل شكل ممكن، وذلك عن طريق طبع او تطريز اللوجو الخاص بالمصنع على يونيفورم العمال مما يعطي خصوصية وتميز لمصنعك 01118689995 – 01223182572
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/12/2020
رقم الإعلان: 2077268
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Uniform Housekeeping

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23/12/2020
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23/12/2020
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23/12/2020
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21/12/2020
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21/12/2020
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21/12/2020
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20/12/2020
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20/12/2020
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19/12/2020
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19/12/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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العنوان:

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19/12/2020
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اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: شركة توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركة توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركات مستلزمات الفنادق دليل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2020
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