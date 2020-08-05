مصانع الملابس الطبية فى مصر

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تفاصيل الإعلان
مصانع الملابس الطبية فى مصر 01200561116 ملابس طبية بالجملة ملابس طبية للمستشفيات بالعمليات موديلات يونيفورم تمريض اسعار يونيفورم مستشفيات شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/8/2020
رقم الإعلان: 2064314
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تيشرت بولو نصف كم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تيشرت بولو نصف كم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشرت بولو نصف كم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/8/2020
صورة الاعلان: كاب شيفات - مرايل جلد - في الجيزة مصر

كاب شيفات - مرايل جلد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاب شيفات - مرايل جلد 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/8/2020
صورة الاعلان: caps graduation - في الجيزة مصر

caps graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

caps graduation 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجامعات و ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/8/2020
صورة الاعلان: يونيفورم - مصنع قميص ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

يونيفورم - مصنع قميص ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم - مصنع قميص ( بأقل الاسعار 01223182572 ) في حاجة الى شركة زي موحد في مصر لعملك؟ تبحث عن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/8/2020
صورة الاعلان: كمامات للبيع في مصر - في الجيزة مصر

كمامات للبيع في مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كمامات للبيع في مصر 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسية تحمي الأنف و.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

3/8/2020
صورة الاعلان: شركات تفصيل يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2020
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صورة الاعلان: يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك ان.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2020
صورة الاعلان: توريد للفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

توريد للفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

توريد للفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرجميع م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات 01200561116 صور يونيفورم حضانات زي رياض الاطفال مصانع يونيفورم حضانه .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2020
صورة الاعلان: housekeeping يونيفورم - في الجيزة مصر

housekeeping يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

housekeeping يونيفورم فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2020
صورة الاعلان: ملابس موحده - قبعات (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس موحده - قبعات (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس موحده - قبعات (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 شركة توريد ملابس فندق مصنع توريد يونيفورم فنادق Hotel Unifor.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2020
صورة الاعلان: ثياب تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ثياب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ثياب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لاروا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2020
صورة الاعلان: ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2020
صورة الاعلان: تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة - في الجيزة مصر

تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة 01003358542 موديلات ملابس مدرسة ابتدائي لبس مدارس School Uniforms مص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2020
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