مصانع ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مصانع ارواب تخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج نقدم لكم الزي الرسمى للحفلات (ارواب _اوشحة _قبعات التخرج ) بمصر لأى دولة باسعار مناسبة وخامات عالية الجودة مع امكانية التنفيذ حسب طلب العميل بمواصفات خاصة للأرواب والقبعة والوشاح . 01003358542–01200561116 لدينا مصنع لتوريد ارواب التخرج والكابات والاوشحة اللازمه للخريجين عالية الجودة وتنفيذ الكميات الكبيرة بأقصى سرعة وأعلى جودة مما ادى الى تثبيتنا فى السوق المصرى وشهادة عمل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/5/2021
رقم الإعلان: 2094758
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم فنادق - متجر يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق - متجر يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق - متجر يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق .
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الجيزة - مصر

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24/5/2021
صورة الاعلان: شركة توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركة توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

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5/5/2021
صورة الاعلان: يونيفورم طباخين (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

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(للبيع)

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يونيفورم طباخين (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

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29/4/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم عمال نظافه - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج - يونيفورم عمال نظافه

(للبيع)

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العنوان:

الجيزة - مصر

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29/4/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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29/4/2021
صورة الاعلان: افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر - في الجيزة مصر

افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر 01003358542 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصانع وشركات الب.
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29/4/2021
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صورة الاعلان: caps graduation - في الجيزة مصر

caps graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

caps graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Graduation R.
العنوان:

الجيزة - مصر

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29/4/2021
صورة الاعلان: ملابس مطاعم - يونيفورم الطباخين - في الجيزة مصر

ملابس مطاعم - يونيفورم الطباخين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مطاعم - يونيفورم الطباخين 01118689995 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيفا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/4/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/4/2021
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/4/2021
صورة الاعلان: Medical Uniform - في الجيزة مصر

Medical Uniform

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Medical Uniform 01102226499 شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) متخصصون في تصميم و تنفيذ جميع ملاب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/4/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم - تيشيرت بولو - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم - تيشيرت بولو

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم - تيشيرت بولو 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/4/2021
صورة الاعلان: الزى الطبي - زى موحد للمستشفيات - في الجيزة مصر

الزى الطبي - زى موحد للمستشفيات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الطبي - زى موحد للمستشفيات 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/4/2021
صورة الاعلان: تصاميم ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تصاميم ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصاميم ملابس مدرسية للبنات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/4/2021
صورة الاعلان: ملابس حفلات خريجين - في الجيزة مصر

ملابس حفلات خريجين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حفلات خريجين 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجامعات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/4/2021
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