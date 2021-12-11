مستلزمات فنادق مصر ( السلام للتوريدات الفندقية )

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تفاصيل الإعلان
مستلزمات فنادق مصر ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقيه توفر جميع انواع سليبر الفنادق بجميع الموديلات والالوان مع كتابه اللوجو الخاص ويوجد توريد لوف الحمام بجميع الاحجام والالوان شركة السلام للتوريدات الفندقية تليفون / 01102226499 الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01102226499

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العنوان: 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/12/2021
رقم الإعلان: 2114535
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بيع ارواب التخرج - تفصيل ارواب تخرج - في الجيزة مصر

بيع ارواب التخرج - تفصيل ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بيع ارواب التخرج - تفصيل ارواب تخرج 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس والجام.
العنوان:

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اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم حضانه - اماكن تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانه - اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانه - اماكن تصنيع يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/12/2021
صورة الاعلان: ملابس حفلات خريجين - كاب التخرج - في الجيزة مصر

ملابس حفلات خريجين - كاب التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حفلات خريجين - كاب التخرج 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robe.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - ملابس الروضه للبنات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات - ملابس الروضه للبنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم حضانات - ملابس الروضه للبنات 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: محلات بيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

محلات بيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محلات بيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركات الامن - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات الامن 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لليونيفورم هنساع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: شركات توريد ملابس عمال لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس عمال لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس عمال لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: موديلات ملابس مدرسة ابتدائي - في الجيزة مصر

موديلات ملابس مدرسة ابتدائي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات ملابس مدرسة ابتدائي 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدارس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركة سياحة - في الجيزة مصر

يونيفورم شركة سياحة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركة سياحة 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار المصنع التصنيع كميات وح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: مصنع ملابس تمريض لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

مصنع ملابس تمريض لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع ملابس تمريض لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى تصنيع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping -اماكن بيع ملابس خدم - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping -اماكن بيع ملابس خدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping -اماكن بيع ملابس خدم 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم كافيه - احدث يونيفورم شيف - في الجيزة مصر

يونيفورم كافيه - احدث يونيفورم شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم كافيه - احدث يونيفورم شيف 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع المو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم امن - الزى الموحد للامن - في الجيزة مصر

يونيفورم امن - الزى الموحد للامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم امن - الزى الموحد للامن 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/12/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/12/2021
صورة الاعلان: لبس مصنع - شركة يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

لبس مصنع - شركة يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مصنع - شركة يونيفورم مصانع 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام ه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/12/2021
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