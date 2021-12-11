(للبيع)
|مستلزمات فنادق مصر ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقيه توفر جميع انواع سليبر الفنادق بجميع الموديلات والالوان مع كتابه اللوجو الخاص ويوجد توريد لوف الحمام بجميع الاحجام والالوان شركة السلام للتوريدات الفندقية تليفون / 01102226499 الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01102226499
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|العنوان:
|12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|9/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114535
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