مسؤول_مبيعات لشركة رائدة في مجال التغذية لفروعها بدول الخليج

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن اجراء مقابلات للتخصص التالى للعمل بشركة رائدة في مجال التغذية لفروعها بدول الخليج #مسؤول_مبيعات خريجى الكليات الآتية : •#صيدلة •#زراعة (تغذية) •#العلوم •#الاقتصاد_المنزلي (تغذية) الشروط : 1.يفضل خبرة سابقة في مجال المبيعات. 2.مهارات اتصال ممتازة، سواء شفهية وخطية. 3.مهارات تنظيمية جيدة والقدرة على تعدد المهام. 4.مهارات خدمة العملاء. يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com