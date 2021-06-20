#مسؤول_مبيعات لشركة رائدة في مجال التغذية لفروعها بدول الخليج

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن اجراء مقابلات للتخصص التالى للعمل بشركة رائدة في مجال التغذية لفروعها بدول الخليج #مسؤول_مبيعات خريجى الكليات الآتية : •#صيدلة •#زراعة (تغذية) •#العلوم •#الاقتصاد_المنزلي (تغذية) الشروط : 1.يفضل خبرة سابقة في مجال المبيعات. 2.مهارات اتصال ممتازة، سواء شفهية وخطية. 3.مهارات تنظيمية جيدة والقدرة على تعدد المهام. 4.مهارات خدمة العملاء. يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحى اللاتينى
التليفون: 01063801990

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العنوان: - ابوظبى
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/6/2021
رقم الإعلان: 2097548
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السعر
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القسم: 

اتصل

17/6/2021
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