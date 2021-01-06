مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم

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تفاصيل الإعلان
مريله شيف - مصنع توك وابرون للمطاعم 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات وابرون الشيفات ومرايل صالون الحلاقه متاح تنفيذ اى كميه بالموديلات والمواصفات المطلوبه مع تطريز او طباعه اللوجو الخاص شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499-33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/1/2021
رقم الإعلان: 2078968
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ازياء تنكرية اطفال – ارواب تخرج اطفال - في الجيزة مصر

ازياء تنكرية اطفال – ارواب تخرج اطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء تنكرية اطفال – ارواب تخرج اطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي .
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6/1/2021
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شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة يونيفورم فنادق يونيفورم شركة.
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6/1/2021
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دليل شركات مستلزمات الفنادق - سليبر الفنادق

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دليل شركات مستلزمات الفنادق - سليبر الفنادق شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرجميع مستلزمات الفناد.
العنوان:

الجيزة - مصر

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6/1/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شركة 3.
العنوان:

الجيزة - مصر

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6/1/2021
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال – يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال – يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال – يونيفورم حضانه 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اخ.
العنوان:

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4/1/2021
صورة الاعلان: Hotel Uniforms - في الجيزة مصر

Hotel Uniforms

(للبيع)

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Hotel Uniforms تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن تصميم اليونيفورم الخاص.
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4/1/2021
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صورة الاعلان: ملابس التخرج - بيع قبعات تخرج - في الجيزة مصر

ملابس التخرج - بيع قبعات تخرج

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- في الجيزة مصر

ملابس التخرج - بيع قبعات تخرج 01223182572 شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لارواب تخرج.
العنوان:

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4/1/2021
صورة الاعلان: ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: موديلات ملابس مدرسة ابتدائي - في الجيزة مصر

موديلات ملابس مدرسة ابتدائي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات ملابس مدرسة ابتدائي 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: اشكال جواكيت شيف (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اشكال جواكيت شيف (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

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اشكال جواكيت شيف (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافه - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافه 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال ن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/1/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2021
صورة الاعلان: شركات تفصيل يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2021
صورة الاعلان: لبس صعيدى للاطفال - ملابس تنكرية للاطفال - في الجيزة مصر

لبس صعيدى للاطفال - ملابس تنكرية للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس صعيدى للاطفال - ملابس تنكرية للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2021
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