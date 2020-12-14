مريلة مطبخ بلاستيك شفافه

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تفاصيل الإعلان
مريلة مطبخ بلاستيك شفافه 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات وابرون الشيفات ومرايل صالون الحلاقه متاح تنفيذ اى كميه بالموديلات والمواصفات المطلوبه مع تطريز او طباعه اللوجو الخاص شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499-33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/12/2020
رقم الإعلان: 2076047
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم - موديلات يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - موديلات يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - موديلات يونيفورم هاوس كيبنج 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم - يونيفورم مطبخ - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - يونيفورم مطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - يونيفورم مطبخ 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: ملابس حفلات خريجين شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ملابس حفلات خريجين شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حفلات خريجين ( 01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم ( بأقل الاسعار 01223182572 ) نحن شركة السلام متخصصون في تصميم و تنفيذ جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: سكراب طبي - شركة تصنيع يونيفورم طبى - في الجيزة مصر

سكراب طبي - شركة تصنيع يونيفورم طبى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سكراب طبي - شركة تصنيع يونيفورم طبى 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/12/2020
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صورة الاعلان: زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال - في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: ارواب تخرج - بيع قبعات تخرج - في الجيزة مصر

ارواب تخرج - بيع قبعات تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب تخرج - بيع قبعات تخرج 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - G.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شيف - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم شيف - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيف - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركات تصنيع يونيفورم فنادق شركة ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر - في الجيزة مصر

افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر _01003358542–01200561116 شركة 3A لليونيفورم متخصصون في تصميم وصناعة .
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

9/12/2020
صورة الاعلان: مكاتب تصنيع اليونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

مكاتب تصنيع اليونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مكاتب تصنيع اليونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة التمر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: توريدات يونيفورم - يونيفورم شركة (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

توريدات يونيفورم - يونيفورم شركة (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

توريدات يونيفورم - يونيفورم شركة (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2020
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