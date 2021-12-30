(فرص)
|مركز صيانة سخانات المصانع الحربية 01060211122 نقدم لعملائنا مركز صيانة سخانات المصانع الحربية المعتمد الذي يوفر جميع قطع الغيار الأصلية بأفضل الأسعار لمطابقتها جميعًا ويوفر فريقًا متكاملًا لجميع أعمال سخان وبوتاجاز المصانع الحربية. سخان غاز المصانع الحربية، سعر سخان غاز المصانع الحربية 10 لتر، صيانة سخان غاز المصانع الحربية، صيانة سخان مصانع 10 لتر، اصلاح سخان غاز المصانع، سخانات غاز مصانع، سخان غاز المصانع، اصلاح سخان غاز المصانع، سخان غاز مصانع حربية، اعطال سخان غاز المصانع، سخانات الغاز.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز صيانة مصنع 360 الحربي
|التليفون:
|01060211122
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|العنوان:
|8 عمارات العبور طريق صلاح سالم- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|70 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117417
150 جنيه
200 جنيه
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