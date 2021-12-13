مركز الحمد لصيانة شاشات

(للبيع)
|مركز الحمد للألكترونيات والصيانة ( مركز خدمة معتمد) لصيانة وأصلاح كافة أعطال شاشات _ تلفزيونات بأفضل قطع غيار * وضمان معتمد ويوجد صيانة منزلية الاتصال على :01225874965 03:5069900 غبريال _شارع ترعه مردومة بجوار الكنيسة الأسكندرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز الحمد
|التليفون:
|01225874965
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|العنوان:
|- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115224
100 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
100 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه