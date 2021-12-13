مركز الحمد لصيانة شاشات

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تفاصيل الإعلان
مركز الحمد للألكترونيات والصيانة ( مركز خدمة معتمد) لصيانة وأصلاح كافة أعطال شاشات _ تلفزيونات بأفضل قطع غيار * وضمان معتمد ويوجد صيانة منزلية الاتصال على :01225874965 03:5069900 غبريال _شارع ترعه مردومة بجوار الكنيسة الأسكندرية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مركز الحمد
التليفون: 01225874965

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العنوان: - الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 150 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/12/2021
رقم الإعلان: 2115224
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صورة الاعلان: صيانة ميكرويف و توستر - في الإسكندرية مصر

صيانة ميكرويف و توستر

(للبيع)

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مركز الحمد للألكترونيات والصيانة لصيانة ميكرويف و توستر بالأسكندرية أصلاح جميع أعطال الميكرويف و ا.
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100 جنيه

13/12/2021
صورة الاعلان: مركز الحمد للألكترونيات والصيانة - في الإسكندرية مصر

مركز الحمد للألكترونيات والصيانة

(للبيع)

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مركز الحمد للألكترونيات والصيانة ( مركز خدمة معتمد) لصيانة وأصلاح كافة أعطال شاشات _ تلفزيونات بأف.
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150 جنيه

11/12/2021
صورة الاعلان: صيانة سخانات الأسكندرية - في الإسكندرية مصر

صيانة سخانات الأسكندرية

(للبيع)

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مركز الحمد للألكترونيات والصيانة صيانة سخانات الأسكندرية 01019176047 أصلاح جميع أعطال سخانات الغاز .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150 جنيه

8/12/2021
صورة الاعلان: مركزالحمد للألكترونيات والصيانة - في الإسكندرية مصر

مركزالحمد للألكترونيات والصيانة

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

مركزالحمد للألكترونيات والصيانة 01225874965 لأصلاح جميع أعطال ( شاشات * تلفزيونات *ميكرويف * أجهزة م.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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100 جنيه

5/12/2021
صورة الاعلان: صيانة سخانات الاسكندرية - في الإسكندرية مصر

صيانة سخانات الاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مركز الحمد للألكترونيات والصيانة لصيانة و أصلاح جميع أعطال أنواع السخانات بأفضل قطع غيار * و ضمان م.
العنوان:

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150 جنيه

2/12/2021
صورة الاعلان: وكيل GROUHY الأسكندرية - في الإسكندرية مصر

وكيل GROUHY الأسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وكيل GROUHY الأسكندرية يوجد أصلاح وصيانة (شاشات *تلفزيونات*أجهزة مطبخ *مبردات ) قطع غيار أصلية ضما.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150 جنيه

24/11/2021
صورة الاعلان: وكيل CAIRA الأسكندرية - في الإسكندرية مصر

وكيل CAIRA الأسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مركز صيانة معتمد وكيل CAIRA الأسكندرية لأصلاح جميع أنواع ( شاشات *تلفزيونات*ميكرويف ) CAIRA قطع غ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150 جنيه

23/11/2021
صورة الاعلان: صيانة TCL الأسكندرية - في الإسكندرية مصر

صيانة TCL الأسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مركز صيانة معتمد صيانة TCL الأسكندرية أصلاح جميع أعطال ( شاشات * تلفزيونات *ميكرويف *مبردات) TCL .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150 جنيه

18/11/2021
صورة الاعلان: صيانة TCL الأسكندرية - في الإسكندرية مصر

صيانة TCL الأسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مركز صيانة معتمد صيانة TCL الأسكندرية أصلاح جميع أعطال ( شاشات * تلفزيونات *ميكرويف *مبردات) TCL .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150 جنيه

18/11/2021
صورة الاعلان: صيانة TORNADO الأسكندرية - في الإسكندرية مصر

صيانة TORNADO الأسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مركز صيانة معتمد صيانة TORNADO الأسكندرية لأصلاح جميع أعطال ( أجهزة مطبخ * شاشات * مبرد * ميكرويف .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150 جنيه

17/11/2021
صورة الاعلان: صيانة TORNADO الأسكندرية - في الإسكندرية مصر

صيانة TORNADO الأسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

صيانة TORNADO الأسكندرية مركز صيانة معتمد لأصلاح جميع أجهزة مطبخ * شاشات * مبرد * ميكرويف أفضل قط.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150 جنيه

17/11/2021
صورة الاعلان: صيانة Hisense الاسكندرية - في الإسكندرية مصر

صيانة Hisense الاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مركز خدمة الحمد مركز صيانة معتمد ( الأسكندرية ) شاشات ؛ تلفزيونات ؛ أصلاح جميع الاعطال بقطع غيار أ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150 جنيه

16/11/2021
صورة الاعلان: صيانة TOSHIBA الاسكندرية - في الإسكندرية مصر

صيانة TOSHIBA الاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مركز خدمة الحمد مركز صيانة معتمد ( الأسكندرية ) شاشات ؛ تلفزيونات ؛ مبردات ؛ ميكرويف و توستر ؛ كابات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150 جنيه

16/11/2021
صورة الاعلان: وكيل GROUHY الأسكندرية - في الإسكندرية مصر

وكيل GROUHY الأسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وكيل GROUHY الأسكندرية يوجد أصلاح وصيانة (شاشات *تلفزيونات*أجهزة مطبخ *مبردات ) قطع غيار أصلية ضما.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: صيانة شاشات LG الأسكندرية - في الإسكندرية مصر

صيانة شاشات LG الأسكندرية

(للاستثمار)

- في الإسكندرية مصر

مركز الحمد للألكترونيات والصيانة صيانة شاشات LG الأسكندرية يوجد أصلاح جميع أعطال شاشات LED & LCD _.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150 جنيه

12/11/2021
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