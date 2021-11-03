مركز الحمد صيانة شاشات

(فرص)
|مركز الحمد للألكترونيات والصيانة صيانة شاشات أصلاح جميع أنواع شاشات LED *LCD قطع غيار أصلية * ضمان 60 يوم على صيانة ويوجد لدينا خدمة صيانة منزلية التواصل على أرقامنا : 01019176047 / 03:5069900 عنوان / غبريال _ شارع الترعة مردومة بجوار الكنيسة الأسكندرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز الحمد
|التليفون:
|01225874965
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|العنوان:
|- رمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110374
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
100 جنيه