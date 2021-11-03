مركز الحمد صيانة شاشات

مركز الحمد للألكترونيات والصيانة صيانة شاشات أصلاح جميع أنواع شاشات LED *LCD قطع غيار أصلية * ضمان 60 يوم على صيانة ويوجد لدينا خدمة صيانة منزلية التواصل على أرقامنا : 01019176047 / 03:5069900 عنوان / غبريال _ شارع الترعة مردومة بجوار الكنيسة الأسكندرية