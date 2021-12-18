مركزالحمد للصيانة

مركزالحمد للألكترونيات والصيانة (مركز خدمة معتمد ) لأصلاح جميع أعطال ( شاشات * تلفزيونات *ميكرويف * أجهزة مطبخ * سخانات ) و يوجد صيانة جميع الريموتات الأصلية أفضل قطع غيار ضمان معتمد على صيانة ويوجد لدينا جميع أنواع ريسيفرات HD * AV وجميع كماليات الدش و أيضا جميع أنواع ريموتات ( ريسيفر * شاشة * تلفزيون) كما يوجد خدمة صيانة منزلية التواصل على : 01225874965 أو 03/5069900 غبريال _ شارع ترعة مردومة بجوار الكنيسة .