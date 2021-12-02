(فرص)
|مركزالحمد للألكترونيات والصيانة 01225874965 لأصلاح جميع أعطال ( شاشات * تلفزيونات *ميكرويف * أجهزة مطبخ * سخانات ) و يوجد صيانة جميع الريموتات الأصلية أفضل قطع غيار ضمان معتمد على صيانة ويوجد لدينا جميع أنواع ريسيفرات HD * AV وجميع كماليات الدش و يوجد أيضا جميع أنواع ريموتات ( ريسيفر * شاشة * تلفزيون) كما يوجد خدمة صيانة منزلية التواصل على : 01225874965 أو 03/5069900 غبريال _ شارع ترعة مردومة بجوار الكنيسة .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز الحمد
|التليفون:
|01225874965
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113897
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه