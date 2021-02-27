مربية_عاملة نظافة_راعية مسنين متوفرة لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|مربية_عاملة نظافة_راعية مسنين متوفرة لكافة المحافظات01126700074 يوجد كافه العماله المنزليه المصريه والاجنبيه افريقيات وشرق اسيا رضاء عملائنا اهم شئ عندنا الالتزام والجديه فى العمل يوجد الطباخ - الطباخة جليسة و راعية مسن_مسنه والبيبي سيتر(مربيات الاطفال) وعامل النظافه _وعامله النظافه والمكواه والسائقين بمختلف الجنسيات اقامه كامله وشهرى ويومى كمان اسعار مميزه لعملائنا الجدد. وذلك للأسر والعائلات فقط للتواصل والاستفسار اكثر الرجاء الاتصال : 01017902000 (واتساب) / 01126700074 / 01223333060 (واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085406
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه